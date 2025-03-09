Врачи спасли парня, которому потребовалась срочная пересадка сердца

Операцию провели в Москве, но подготовкой пациента занимались хирурги сосудистого центра Александровской районной больницы (АРБ). Именно туда парня привезли на скорой в крайне тяжёлом состоянии. Важно было его стабилизировать, чтобы организм смог перенести трансплантацию.

© Секрет Фирмы

Почему потребовалась пересадка сердца

Проблемы с сердцем у пациента начались в раннем детстве и со временем оно почти перестало сокращаться.

«Когда сердце сокращается, то оно выбрасывает кровь в аорту. У здорового человека — минимум 60%. У нашего пациента — всего 15%. Если говорить образно, выбрасываться должен стакан крови, а у него — с напёрсток», — объяснил руководитель Регионального сосудистого центра АРБ Сергей Крук.

Парня привезли в больницу с сердечной недостаточностью и низким давлением, периодически он терял сознание. Также выяснилось, что у него уже начали отказывать почки и печень, рассказали в Министерстве здравоохранения Владимирской области.

Врачи определили, что пациенту необходима пересадка сердца, причём поскорее.

Как прошла операция

Медики из александровской больницы подготовили парня к трансплантации: увеличили выбросы крови с 15% до 30%, также он уже не терял сознание. В том состоянии, которое его было при госпитализации, он мог бы не перенести операцию, отметил Крук.

Трансплантацию успешно провели в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова в Москве.

Что сейчас с пациентом

Парень уже не в реанимации, а в обычной палате. Он может ходить по коридору, правда пока с помощью ходунков.

Скоро его переведут обратно в АРБ. Там его ждёт лекарственная терапия.

«После трансплантации, пациент должен принимать препараты, поддерживающие иммунитет, чтобы не было отторжения пересаженного органа», — рассказал руководитель Регионального сосудистого центра АРБ.

Он заверил, что специалисты АРБ совместно с медиками института им. Шумакова будут контролировать состояние молодого человека.

В этом материале мы напомнили признаки сердечной недостаточности.