Что значит правило SNOOP при головных болях

Вероятно, нет такого человека, у которого бы никогда в жизни не болела голова. Головная боль – это не заболевание, а только симптом, есть множество ее разновидностей. Если случаются единичные эпизоды головной боли, человек, скорее всего, может справиться с этим сам, однако, если симптом становится навязчивым – следует обратиться к врачу.

По словам Ольги Малиновской, руководителя медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан», есть некоторые красные флаги – определенные симптомы, при появлении которых нужно в кратчайшие сроки обратиться к врачу. Эти красные флаги принято объединять в мнемоническое правило SNOOP.

S – systemic – системные симптомы – появление на фоне головной боли и других признаков, например, сыпи;

N – neurological – неврологические проявления – появление во время эпизода головной боли головокружений, нарушений координации, проблем со зрением;

O – onsetsudden – оглушающая боль – внезапное и быстрое увеличение интенсивности головной боли;

O – onsetafter 55 – появление головных болей в возрасте более 55 лет;

P – pattern – изменение привычного характера приступов головной боли, например, ее интенсивности или локализации.

Одной причины, по которой болит голова, нет. Виновниками могут быть инфекционные процессы, травмы, нарушения кровоснабжения головного мозга, прием лекарств и т.д. Найти причину в каждом случае поможет консультация врача, лабораторные анализы и инструментальные обследования.