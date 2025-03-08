Оренбургские врачи спасли пациента с разрывом аневризмы аорты
Житель Саракташа перенес двойной разрыв аневризмы аорты. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Благодаря быстрым и профессиональным действиям медиков районной больницы, которые сразу же установили диагноз и применили тактику «управляемой гипотензии», удалось стабилизировать состояние пациента и предотвратить летальный исход.
Прибывший на помощь сосудистый хирург из областного центра, Алексей Чумаков, провел сложную операцию по замене поврежденного участка аорты протезом. Операция прошла успешно. Пациент находится в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает.
«За последний год статистика отделения хирургии сосудов улучшилась. Я искренне верю, что мы сможем продолжить в том же ритме, для меня приоритетно минимизировать количество случаев таких разрывов в Оренбургской области», - отметил Алексей Чумаков, заведующий отделением хирургии сосудов больницы имени Войнова.