Как ветераны СВО, нуждающиеся в протезах, проходят реабилитацию

Поселение Вороновское в Новой Москве в начале пандемии стало известно всей стране - за рекордные 37 дней там построили целый медицинский квартал, где спасали людей от опасной инфекции. Но вот ковид позади, а клиника не простаивает - теперь здесь находится центр протезирования и комплексной реабилитации участников СВО, опыт которого хотят распространить на всю страну.

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Зачем госпиталю автобус?

Госпиталь в Вороновском построили в чистом поле и на обычные больницы он не похож - все корпуса малоэтажные и небольшие, их больше 50. Сейчас тут проходят реабилитацию ветераны СВО - прежде всего те, кто нуждается в протезах. Работа построена таким образом, что пациентам не нужно покидать госпиталь - здесь их лечат, подбирают протезы, учат ими пользоваться, тренируют, а попутно помогают освоить полезные навыки. Например, можно научиться водить машину с ручным управлением - хоть с нуля, хоть с опытом. А еще на территории центра построена автобусная остановка и есть автобус. Зачем? Чтобы бойцы учились пользоваться городской средой на инвалидной коляске и протезах - даже если автобус низкопольный и у него есть пандус, правильно воспользоваться им еще надо суметь.

Впрочем, начинается все с медицины. В госпитале работают специалисты с опытом лечения боевых травм, за каждым пациентом закреплен персональный врач, а еще сформированы мультидисциплинарные команды, в которые входят хирурги, нейрохирурги, травматологи-ортопеды, реабилитологи, психологи и другие специалисты. В их распоряжении новейшее оборудование - микроскопы для сложных нейрохирургических и реконструктивных операций, операционные мобильные рентгеновские установки "С-дуга", системы послеоперационной компрессионной терапии "POST-OP". Последние помогают быстро подготовить конечности под протезирование. Всего развернуто семь операционных.

Не случайно опыт госпиталя собираются распространить на всю страну. Об этом на днях заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. В центр она приехала вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и замминистра обороны Анной Цивилевой, чтобы лично встретиться с бойцами и врачами.

«В "Вороновском" Москва организовала комплексную услугу от медицинской помощи до реабилитации и, по сути, первого этапа протезирования, даже чуть дальше, чтобы максимально быстро вернуть ребят в социум либо снова на передовую, если такое желание ими будет высказано», — подчеркнула вице-премьер.

Вернуться в строй

Поговорил с пациентами центра и корреспондент "РГ". Многие попали сюда после целой череды больниц и операций и сейчас учатся ходить заново. Для этого в комплексе есть сложные тренажеры вроде беговых дорожек с поручнями - вот только на них нужно не бегать, а ходить. Причем делать это правильно - в этом помогает монитор, установленный перед тренажером и указывающий на ошибки.

Опыт столичного госпиталя хотят распространить на всю страну. Денис Хороших как раз учится ходить на протезах - они заменяют ему обе ноги. Руками опирается на костыли, иногда присаживается, но в будущее смотрит уверенно - хочет вернуться служить в МЧС, где и работал до того, как уйти добровольцем на фронт в 2023 году.

«Я сам из ДНР, из Макеевки, во время работы спасателем часто выезжал на пожары, которые возникали в том числе после прилетов, — рассказывает он. — Пошел добровольцем, попал в минометный взвод и на очередном задании по нам ударила гаубица".

На протезах Денис вторую неделю - сначала ходил с помощью поручней, потом взял костыли. За процессом следят реабилитологи. Дома 23-летнего рядового ждут жена и маленькая дочь, так что мотивации встать на ноги ему не занимать.

А вот Дмитрий Астафьев служил диверсантом, в одиночку заходил в тыл противника. На одном из таких заданий его заметили операторы вражеских "птичек", как сам Дмитрий называет дроны. В итоге беспилотники-камикадзе начали атаковать его один за другим - выбираться бойцу пришлось израненному, с многочисленными осколками, попутно оказывая себе первую медпомощь. Остался без ноги и теперь в "Вороновском" тоже учится ходить заново. Говорит, как закончит реабилитацию, поедет в родной Красноярский край.

«Что буду делать? Детей рожать. Правда, жену сначала надо найти», — улыбается военный.

Современные протезы изготавливают здесь же - в госпитале организовали протезное предприятие полного цикла. В нем есть слепочные мастерские, участки гипсового моделирования, механической и термовакуумной обработки, ламинации и сборки протезов. Для работы привлекли профильные компании.

Например, Metiz - российский лидер в области разработки и производства комплектующих и материалов для протезов. Директор по маркетингу компании Татьяна Алехина рассказывает, что каждый протез индивидуален и делается по меркам пациента, процесс может занимать до месяца.

«Большое значение имеют данные человека - вес, уровень физической подготовки и активности, возраст, — объясняет она "РГ". — Современные протезы могут подстраиваться под темп ходьбы человека, не боятся воды, в них можно не только принимать душ, но и плавать в море".

Кстати

В "Вороновском" можно встретить даже собак - это псы-проводники, которые становятся для незрячих, слабовидящих и оставшихся без ног людей настоящими друзьями. Военным тут помогают освоить навыки ходьбы и взаимодействия с собаками, занятия проходят под контролем специалистов Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.