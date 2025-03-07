Женщина прожила пять лет с иглами в животе

Казанские хирурги освободили пациентку от двух иголок, которые остались у женщины после операции, проведённой пять лет назад, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

62-летняя женщина жаловалась на протяжении нескольких последних лет на непонятные боли в животе. Пациентку осматривали многие врачи узких специальностей, вплоть до психиатров. Медики не могли найти причину неприятных ощущений.

Лишь когда женщине сделали снимок КТ в республиканской клинической больнице, специалисты обнаружили в брюшной полости иглу. После того, как был сделан рентген, заметили вторую.

Выяснилось, что женщине делали гинекологическую операцию, и забыли иглы внутри.

Врачи-хирурги смогли удалить предметы, женщина идет на поправку.