В России изменились цены на ряд жизненно необходимых лекарств

В России снизили цены на шесть жизненно необходимых лекарственных препаратов. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

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Речь идет об оригинальных лекарственных препаратах с международным непатентованным наименованием (МНН) "Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол", "Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон", "Роксадустат", "Тезепелумаб", "Полатузумаб ведотин" и "Инотузумаб озогамицин". Они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 2025 году.

После согласования с ФАС их стоимость в среднем упала на 50% от средней стоимости их реализации в прошлом году и в среднем на 52% от минимальных цен в странах, референтных для России.

Уточняется, что "Брезтри аэросфера" (МНН "Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол") применяется для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, "Энерзейр Бризхалер" (МНН "Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон") - в качестве поддерживающей терапии бронхиальной астмы у взрослых пациентов, "Тезспире" (МНН "Тезепелумаб") - с другими противоастматическими препаратами для лечения тяжелой бронхиальной астмы у взрослых и подростков, "Полайви" (МНН "Полатузумаб ведотин") - для комплексного лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы. "Эврензо" (МНН "Роксадустат") показан для лечения анемии у взрослых пациентов с хронической болезнью почек, а "Биспонса" (МНН "Инотузумаб озогамицин") является противоопухолевым лекарственным препаратом, который применяется в качестве монотерапии для лечения отдельных видов лейкоза.

В пресс-службе ФАС отметили, что снижение цен сделает препараты доступными для россиян.