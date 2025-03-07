Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка, которое требует внимательного подхода к питанию. Неправильный рацион может усугубить симптомы, вызвать боль, тяжесть и изжогу. Разберемся, какие продукты и привычки особенно вредны при гастрите.

Один из главных запретов при гастрите – перекусы всухомятку. Булочки, сухари, орехи, печенье или бутерброды без жидкой пищи создают дополнительную нагрузку на желудок. Отсутствие достаточного количества слюны и жидкости затрудняет переваривание, раздражает слизистую и может усилить воспаление.

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Пряности, уксус, острые соусы, цитрусовые, маринады и соленья повышают кислотность желудка, что может привести к обострению гастрита. Особенно опасны такие продукты при повышенной кислотности.

Главное правило при гастрите – питаться регулярно, избегать перекусов всухомятку, исключить раздражающую пищу и соблюдать умеренность. Даже полезные продукты могут нанести вред, если есть их неправильно.

Подробнее об этом рассказала в своем видео рассказала врач Ольга Помойнецкая.