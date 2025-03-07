Вирусолог назвала самый опасный для человечества вирус

Какая опасность грозит человечеству и какой вирус может принести людям больше горя и смертей, чем коронавирус. На этот вопрос в беседе с ИА RuNews24.ru ответила доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.

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По словам эксперта, птичий грипп может стать опаснее коронавируса. Однако на сегодняшний день изменилась ситуация: в 47 регионах превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. А это может способствовать встрече человеческого и птичьего гриппа.

«У вирусов гриппа геном сегментирован, и состоит из 8 фрагментов. И для этих вирусов «нет большей радости», чем меняться генами со своими собратьями. Если в одну клетку попали два вируса, например, H1N1 и H3N2, то в их потомстве будут не эти же самые вирусы, а H1N1, H3N2, H1N2, H3N1. То есть, их «детки» будут иметь любые комбинации генов. Потому что когда клеткой будут изготовлены вирусные оболочки (вирус же сам ничего не делает, только руководит), то гены будут занимать их, образно выражаясь, как пассажиры занимают маршрутки в час пик. И с кем оказался рядом, с тем и поедешь» , - объясняет Светлана Протасова.

Вирусолог объяснила: если вирус птичьего гриппа повстречается с вирусом человеческого гриппа в одной клетке, то нет никакой гарантии, что у потомков этих вирусов не окажется «роковой вирусенок» с генами птичьего гриппа и с прихваченным геном передачи от человека к человеку, «любезно» предоставленным ему вирусом человеческого гриппа.

«Этих «роковых» вообще может быть много, когда идет подъем гриппа у людей и одновременно наблюдается эпизоотия у животных. И для них будет предоставлена «зеленая улица», потому что они смогут поражать людей и тем самым грандиозно расширить сферу своего обитания», - комментирует собеседница издания.

Сейчас циркулирует два штамма вируса птичьего грипп – вызывающий относительно легкие заболевания у людей. И другой штамм, который вызывает очень тяжелые заболевания, заканчивающиеся в 50% случаев и более летальным исходом.

По оценке эксперта, если возникнет пандемия смертоносного вируса, она может выкосить людей больше, чем «испанка», которая также возникла при смешивании генов человеческого и птичьего вирусов гриппа. Это может быть связано с тем, что ковид ослабил клеточный иммунитет человека, который является самым мощным противовирусным оружием, придуманным природой.

«И это может произойти в любой момент, как там у вируса «карта ляжет». То есть мы совершенно не контролируем ситуацию. У нас нет вакцины, которая бы смогла защитить от птичьего гриппа. А вакцины-консервы, которые разрабатывает наш лидер по вакцинам академик Гинцбург со своей командой, надо еще «расконсервировать», и вопрос – будут ли они вообще работать. То есть, надо время, которого у нас нет. Между тем, у вируса счет идет буквально на часы, потому что он размножается с огромной скоростью. А потом, ему не впервой переходить в «испанку»», - рассуждает доктор медицинских наук по специальности вирусология.

Светлана Протасова предположила, что практически единственный препарат, который может спасти от птичьего гриппа, если его использовать в течении перовых 48 часов после заражения, сметут так, что большинство его даже не увидит.