Эксперты предупредили о ненадежности поставленных ИИ диагнозов

Врачам не стоит полностью полагаться на работу нейросетей.

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Сгенерированные заключения должны быть перепроверены специалистами.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился президент организации Михаил Эльянов.

«Если система распознавания речи будет хорошо работать, то это поможет. Эти программы должны пройти хорошие предварительные испытания, иначе они врачу не столько помогут, сколько навредят. В медицине много оттенков смысловых и эмоциональных, то есть эта система должна врачу именно помогать. Это всё надо делать с умом, надо чётко понимать, что за этим должен смотреть врач, всё должно быть под его контролем. А машина даёт некоторые очень предварительные компьютерные заключения. Неправильно полагаться, что железка за нас сделает всю работу».

Ранее в Госдуме предложили внедрить ИИ с микрофонами в работу врачей. Нейросети ускорят профосмотры, высвободится время на общение с пациентом. Сейчас медики вынуждены вести документацию, это излишне, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федот Тумусов.