Кардиохирурги спасли детей с пороками сердца

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Челябинской области провели очень трудоемкие операции двум маленьким пациентам, прибывшим из Херсонской области с запущенными пороками сердца.

Обычно хирургическое вмешательство новорожденным с такими патологиями проводят еще в возрасте до года, чтобы нормализовать кровоток и дать малышам возможность развиваться дальше. Но Максим прожил с пороком 12 лет и поступил в клинику уже в крайне тяжелом состоянии - для него это был последний и единственный шанс на спасение. Трехлетняя Александра чувствовала себя лучше. Но у обоих детей сразу бросалась в глаза характерная для таких недугов синюшность кожи.

Как пояснили в клинике, оба пациента появились на свет с очень сложной аномалией. Главные сосуды сердца у ребят перепутались и поменялись местами. В итоге обедненная кислородом кровь попадала в организм, а обогащенная, наоборот, направлялась в легочную артерию.

Перед кардиохирургами стояла непростая задача: заменить вышедший из строя сосуд на искусственный и поставить оставшиеся на свои места - выполнить редкую и сложную операцию Растелли. В случае, когда все сроки для нормального вмешательства давно пропущены, врачи ставят пациентам специальные гомографты - протезы из биологической ткани. Срок их службы - до 10 лет. Да и дети растут, и даже подобранный на вырост искусственный сосуд со временем уже не справляется. Так что в будущем маленьким пациентам предстоит еще одна операция - по замене протеза.

О тяжелом врожденном пороке сердца у Максима его мама Светлана Жук узнала только после родов. Скрининги при беременности она не проходила - у обоих ее дочерей проблем со здоровьем нет. Проблемы начались, когда мальчик начал терять в весе и нуждаться в кислородной поддержке.

Надежда Попович рассказывает, что когда родилась Сашенька, они очень долго лежали в больнице. В возрасте 10 месяцев нужно было делать операцию, но начались боевые действия.

"Состояние было нормальное, только пальцы синели и переносица, сатурация падала до 79 процентов. А так-то она очень активная девочка", - рассказывает мать.

Каждая операция длились больше шести часов. По словам завотделением врожденных и приобретенных пороков сердца Игоря Гладышева, помимо большого объема работы по хирургии, приходилось действовать очень осторожно, чтобы сердце ребенка привыкало к новым условиям гемодинамики.

И все-таки ослабленный организм Максима дал сбой и провалился в пневмонию. Кардиологам и реаниматологам пришлось около двух с половиной месяцев вытаскивать мальчика с того света - сражаться с тяжелой сердечно-легочной недостаточностью и высокой температурой. Все это время он провел в реанимации и даже встретил там свой 12-й день рождения.

Александре повезло больше - ее состояние перед операцией было не таким критическим, и послеоперационный период прошел легче и быстрее.

Сейчас оба пациента заметно порозовели и чувствуют себя гораздо лучше. Родителей перспективы повторной операции не пугают. Главное, что дети получили шанс на новую жизнь.

"В практике детской кардиохирургии очень много сложных пороков. В год где-то 30-40 таких детишек у нас рождается, - рассказал главный врач ФЦССХ Олег Лукин. - Самая большая проблема, когда не выдерживаются оптимальные сроки для хирургического вмешательства - таких пациентов гораздо тяжелее оперировать и выхаживать. Но такое сочетание пороков, как у прибывших к нам ребят, встречается очень редко, и за проведение операции Растелли в такой ситуации мало кто берется".

Детей в Челябинск направили представители фонда "Бирюзовый", который работает в новых российских территориях. По словам соучредителя фонда, кандидата медицинских наук Кирилла Чиглинцева, летом прошлого года они обсудили с Олегом Лукиным возможности оказания помощи детям с врожденными пороками сердца. В сентябре отыскали первых детей через минздрав и направили их в Челябинск, оплатив проезд в обе стороны и лекарства.