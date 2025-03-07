Новые технологии позволят за неделю заменить все зубы на коронки

Все, кому приходилось проводить протезирование зубов, знают, что это длительный процесс, требующий многократных визитов к стоматологу, и растягивается он часто на месяцы. В Сеченовском Университете работают над комплексом методик, который позволит сократить срок лечения и реабилитации. Даже если нужно заменить на коронки все зубы, это займет всего 7-10 дней. Об этом "РГ" рассказали в Сеченовском Университете.

Отечественная программа позволит моделировать результат операции с точностью вплоть до доли миллиметра и градуса, создавать индивидуальные хирургические шаблоны и пластины для фиксации кости. Программу разрабатывают специалисты Института стоматологии имени Е.В. Боровского, Клиники челюстно-лицевой хирургии Сеченовского Университета совместно с РУДН и индустриальным партнером.

Программа позволит быстро и эффективно помогать пациентам с серьезными аномалиями развития челюстей. Она должна появиться на российском рынке в 2026 году. А для пациентов, которые потеряли часть зубов или даже все, разработали протокол лечения, по которому подготовка к операции, установка имплантатов, временных коронок и реабилитация занимает 7-10 дней.

Программа предназначена для проведения операций пациентам, у которых есть аномалия развития челюстей или дефекты, возникшие вследствие аварии или травмы. Речь идет не просто о неправильном положении зубов, а, например, об асимметрии лица, недоразвитии или, наоборот, чрезмерном развитии одной челюсти по отношению к другой. Такие дефекты требуют высокоточной и сложной хирургической помощи и высокой квалификации и большого опыта от хирургов.

"Без современного оборудования провести операцию хорошо могут единицы. Расчеты нужны невероятно точные, - рассказал "РГ" замдиректора по научной работе Института имени Боровского, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии Сеченовского университета Леонид Бороздкин. - Представьте, требуется разрезать кости, сопоставить их в правильном положении. Если работать "на глаз", вряд ли получится идеально, к тому же, могут быть осложнения и понадобится повторная операция".

Поэтому подготовку к операции проводят с помощью специальной программы, которая позволяет провести необходимые замеры, спрогнозировать результат и спроектировать хирургические шаблоны. Пока челюстно-лицевые хирурги используют зарубежное программное обеспечение, что сопряжено с определенными сложностями и к тому же дорого.

"Поэтому мы с коллегами задумались о создании программы, которая позволит российским хирургам получить надежного виртуального помощника для подготовки и проведения операций пациентам с серьезными челюстно-лицевыми поражениями с точностью до доли миллиметра, - рассказал Леонид Бороздкин. - Например, мы увидим, что нужно выдвинуть нижнюю челюсть на два миллиметра справа и 3,5 миллиметра слева, а верхнюю задвинуть на 8 миллиметров, наклонить на 3 градуса вниз и повернуть на 1,5 градуса. И все это можно будет смоделировать с помощью программы и напечатать шаблон, который помогает поставить челюсть в правильное положение, а также детали, необходимые для фиксации челюсти".

Врач пояснил, что раньше хирурги использовали одинаковые штампованные титановые детали, которые нужно было подгибать с учетом данных пациента. Но сейчас в Институте стоматологии им. Боровского используют индивидуальные пластины, которые создают уже изогнутыми под тем углом, под которым будет стоять челюсть. Специальные винты обеспечивают надежную фиксацию, в результате снижается риск осложнений.

Моделивать пластины и винты также можно будет в новой программе. Работу над ней планируют завершить в 2026 году, после чего ПО станет доступно для российских клиник.

Используют в Институте современное ПО - 3D-навигацию и в тех случаях, когда пациенту необходимо установить зубные имплантаты. На основе 3D-снимков челюсти создается хирургический шаблон - трафарет для имплантации зубов. Лечение и реабилитация занимает всего 7-10 дней, даже когда требуется вылечить или удалить несколько зубов, установить или поменять все коронки.

В первый день пациента консультируют, делают необходимые снимки и отправляют материалы в зуботехническую лабораторию, где моделируют операционный шаблон. Пока техник работает, пациент готовится к операции, в том числе сдает анализы, чтобы врачи удостоверились в отсутствии противопоказаний, и проходит антибактериальную терапию. Уже на третий день после консультации проводят операцию - под внутривенной седацией, то есть во сне, человеку удаляют больные зубы, которые нельзя вылечить, устанавливают операционный шаблон и имплантаты (винты, на которые крепятся коронки). В конце недели шаблон убирают и устанавливают временные пластмассовые коронки.

"Отеки проходят через три-четыре дня после установки операционного шаблона, небольшие синяки или припухлости могут сохраняться чуть дольше. Но через 7-10 дней после обращения пациент достаточно реабилитирован для того, чтобы продолжить свою привычную жизнь, конечно, соблюдая определенные рекомендации, в том числе по питанию и гигиене", - сказал Леонид Бороздкин.

Вернуться пациенту нужно будет только через полгода, чтобы установить постоянные коронки - сразу их ставить нельзя, чтобы не перегрузить конструкцию. Установка постоянных имплантатов занимает от 4 до 10 дней в зависимости от загруженности лаборатории.

По словам врача, такой подход позволяет вернуть красивую улыбку, например, людям с загруженным графиком. Они успевают пройти лечение и реабилитацию в течение отпуска.