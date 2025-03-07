Эксперт Минздрава развеяла популярные мифы о глаукоме

Глаукома сейчас является очень распространенным заболеванием. Эта патология чаще всего развивается после 40 - 45 лет, но может возникнуть и в молодом возрасте. Иногда глаукома возникает даже у младенцев.

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ВОЗ считает это заболевание главной причиной потери зрения у человека. Неудивительно, что вокруг глаукомы немало мифов и домыслов. Об опасности глаукомы и способах лечения этого заболевания рассказала в Telegram-канале Минздрава России младший научный сотрудник отдела хирургического лечения глаукомы НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Федорова Галина Усанова.

«Глаукома — заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления, которое может приводить к повреждению зрительного нерва и потере зрения, — пояснила эксперт.

Широко распространено убеждение, что возраст — это основной фактор, влияющий на развитие глаукомы. На самом деле, это отнюдь не единственный определяющий критерий, отметила Галина Усанова. Выделяется целый ряд факторов риска, в том числе травмы, диабет, повышенное артериальное давление, близорукость, а также применение стероидных препаратов.

Еще один миф о глаукоме гласит, что людям с этим заболеванием нельзя водить автомобиль. По словам эксперта Минздрава, все зависит от остроты зрения. Если у человека удовлетворительное зрение, что возможно даже при запущенной стадии глаукомы, он сможет пройти медицинское обследование и получить допуск для управления транспортным средством.

Многие люди уверены, что лекарств против глаукомы нет. В действительности же существует несколько способов лечения этого заболевания. Чаще всего врачи назначают специальные глазные капли для понижения внутриглазного давления — регулярное применение таких капель помогает снизить темп развития глаукомы. Кроме того, офтальмологи применяют лазерное лечение, а в самых сложных случаях прибегают к хирургическим методам.

Что касается запрета на ношение контактных линз при глаукоме, то здесь все строго индивидуально, подчеркнула Галина Усанова. Эксперт порекомендовала обратиться к офтальмологу, который определит, можно ли человеку носить линзы и поможет подобрать наиболее эффективную модель. Линзы должны обеспечивать поступление кислорода к области роговицы глаза — это важно для поддержания необходимого уровня увлажненности глаза.

Самый страшный миф о глаукоме связан с ее последствиями, в частности с возможностью полной потери зрения. Галина Усанова пояснила, что глаукома далеко не всегда приводит к слепоте, а при надлежащем лечении и регулярных осмотрах у специалистов развитие этого заболевания удается взять под контроль.

«Современные методы лечения, такие как медикаментозная терапия, лазерные и хирургические методы могут значительно замедлить прогрессирование глаукомы и предотвратить повреждение зрительного нерва, — подчеркнула эксперт.

Галина Усанова посоветовала регулярно посещать офтальмолога, при необходимости контролировать внутриглазное давление и использовать медикаментозные препараты, вести здоровый образ жизни и заботиться о своем здоровье. Кроме того, эксперт напомнила, что при работе в условиях, когда возникают риски травмировать глаз, и при занятиях некоторыми видами спорта рекомендуется использовать защитные очки.

Ранее врач-офтальмолог рассказал, по какой причине можно потерять зрение. Самыми распространенными причинами потери зрения являются врожденные заболевания органа зрения и травмы глаза. Чтобы избежать травмирования органа зрения, необходимо соблюдать технику безопасности. Кроме того, причиной потери зрения могут стать возрастные заболевания глаз, например дистрофия сетчатки и диабетическая ретинопатия. А вот гаджеты особого вреда для глаз не представляют, если, конечно, не злоупотреблять ими.