В Дагестане врачи достали из желудка ребенка около 400 магнитных шариков

Врачи Детской республиканской клинической больницы в Махачкале извлекли из желудка годовалого младенца около 400 магнитных шариков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинское учреждение.

Шарики оказались элементами магнитного конструктора "Неокуб". По данным специалистов, все части игрушки ребенок проглотил. В больницу он попал уже в чрезвычайно тяжелом состоянии.

Врачи незамедлительно провели операцию, и вынули все магнитные металлические элементы из организма малыша.

Часть шариков успела спуститься в кишечник пациента. Сейчас ребенок остается в реанимации под наблюдением медиков.