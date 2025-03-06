В Дагестане врачи достали из желудка ребенка около 400 магнитных шариков

Врачи Детской республиканской клинической больницы в Махачкале извлекли из желудка годовалого младенца около 400 магнитных шариков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинское учреждение.

В Дагестане врачи достали из желудка ребенка около 400 магнитных шариков
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Шарики оказались элементами магнитного конструктора "Неокуб". По данным специалистов, все части игрушки ребенок проглотил. В больницу он попал уже в чрезвычайно тяжелом состоянии.

Врачи незамедлительно провели операцию, и вынули все магнитные металлические элементы из организма малыша.

Часть шариков успела спуститься в кишечник пациента. Сейчас ребенок остается в реанимации под наблюдением медиков.

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