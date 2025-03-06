Врачи спасли руку мужчины с раздробленной лучевой костью

В Мытищинскую больницу привезли 45-летнего пациента с обширной открытой раной и многооскольчатым переломом лучевой кости правой руки. Как рассказала пресс-служба регионального Минздрава, на первом этапе рану закрыли. Суставные части кости были целыми с двух сторон, а в середине они оказались раздроблены.

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К сложному случаю подключилась мультидисциплинарная бригада врачей. До операции мужчине сделали компьютерную томографию обеих рук, рассчитали размеры частей лучевой кости и самого дефекта до миллиметров, спроектировали модель будущего протеза. Сама операция заняла два часа и прошла успешно.

Через неделю послеоперационная рана затянулась. Пациент смог согнуть руку, восстановилась функция захвата. Сейчас мужчину уже выписали, самочувствие оценивается как хорошее. Впереди его ждет курс реабилитации.