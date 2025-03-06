Какие направления развивает фармацевтическое сообщество ЕАЭС

Доступность лекарств и этичность в продвижении препаратов об этом говорили на Евразийском фармацевтическом форуме, который прошел в Алматы. Там побывала корреспондент «МИР 24 Александра Салмина.

Современные и эффективные лекарства должны быстрее появляться на рынке, говорят участники. На деле инновационные препараты нередко доходят до потребителя только через несколько лет. Многие могут попросту не дождаться лечения.

«Даже после того, как препарат уже зарегистрирован, его нужно включать в ряд формуляров. И бывает, что население и больные еще один-два года ждут этого препарата. Сейчас уже меняется структура регистрации, появляется одно окно, через которое будет происходить регистрация препаратов. Тут уже система работы госорганов, чтобы опирались на международный опыт. Сделали градацию, какие препараты нужно по ускоренной регистрации пропускать, какие по стандартной процедуре.

Евразийский экономический союз создал единые правила для лекарств. Их больше сотни. Согласована концепция развития общего рынка, объединяются информационные системы.

«Мы активно работаем над созданием дорожной карты, или плана мероприятий по реализации декларации по дальнейшей экономической интеграции в рамках Союза. В первую очередь, мы направлены на то, чтобы расширять сотрудничество и с другими международными организациями и отдельными странами, чтобы повысить экспортный потенциал. Также мы договорились о совместных программах обучения экспертов, о сближении подходов в части контроля качества препаратов.

Завозить и продавать лекарства нужно по правилам, развивая здоровую конкуренцию за этим следит Евразийская экономическая комиссия.

«Здесь нужно обратить внимание компаниям, что если у вас есть договоры с иностранными компаниями внутри ЕАЭС, и там содержатся такие положения, как ограничения территории, предоставления одной компании привилегий или эксклюзивных прав, это все признаки нарушения. Из последних такие тенденции 2024 года по нарушениям: это недобросовестное поведение по копированию наименований и выдавание средств гигиены за лекарства, пояснил независимый эксперт Адель Калиев.

Акцент в работе на инновации и инвестиции. В Казахстане объем вложений в фармотрасль за семь лет вырос почти в 10 раз.

«Мы говорим о необходимости создания собственного производства. Сегодня оно составляет не больше 17-20% на рынке. Президент поставил задачу иметь почти 50%, что довольно сложно достигнуть. В этом плане надо поддержать инновационные препараты, считает президент Ассоциации международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан Вячеслав Локшин.

Большой шаг на пути локализации фармпроизводства клинические исследования, считают участники и делятся своим опытом.

«В прошлом году мы начали проводить исследования реальной клинической практики. Именно одно исследование, в которое вошел Казахстан. Это международное исследование реальной клинической практики по ведению пациентов с хронической сердечной недостаточностью, хронической болезнью почек и сахарным диабетом. И сейчас у нас уже семь центров от Казахстана участвуют в международном исследовании, отметила генеральный директор казахстанского представительства международной биофармацевтической компании Мария Шипулева.

Системы маркировки, цифровизация, регулирование цен в странах Евразийского региона, улучшение логистики лекарственного обеспечения и повышение квалификации специалистов. Все это обсуждали на форуме в Алматы в течение двух дней.

Форум проходит уже в 16-й раз, последние несколько лет в Алматы. За время работы он стал ведущей платформой для эффективного сотрудничества и живого диалога между участниками отрасли из стран ЕАЭС, а также Узбекистана, Молдовы, Азербайджана и Таджикистана. Площадка привлекает и представителей международных компаний США и Европы.