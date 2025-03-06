В России выросло число операций по уменьшению желудка

Количество проведенных в России операций по сокращению объема желудка выросло в 2,6 раза с 2020 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные, приведенные Российским обществом бариатрических хирургов. Так, в 2015–2019 годах врачи провели 13,6 тысячи подобных оперативных вмешательств, а в 2020–2024 годах — более 36 тысяч.

Эксперты считают, что увеличение числа таких операций связано с ростом распространенности проблемы ожирения в России. Так, согласно данным Минздрава, каждый четвертый россиянин страдает этой болезнью: доля мужчин составляет 20,6%, доля женщин — 27,4%.

При этом зачастую пациенты, которые прибегают к столь радикальным методам, желают быстрее снизить вес в обход диет и здорового образа жизни. Это приводит к тому, что такие люди вместо решения проблемы, напротив, получают большое количество осложнений. В частности, об опасности такого вида вмешательства предупреждает эндокринолог Николай Мациевский.

Это приводит к тому, что часть пациентов обращается сразу напрямую к хирургам, минуя специалистов, которые должны первоначально проанализировать пациента и провести предварительное лечение. Некоторые врачи, к сожалению, соглашаются на такой вариант, даже не вникая в заболевание пациента, — пояснил он.

Эндокринолог Дарья Пронина отмечает, что у 8% пациентов, перенесших операцию по резекции желудка, возникают ранние постоперационные осложнения, в том числе инфекция, кровотечения, тромбозы. Кроме того, многие начинают заедать стресс после вмешательства, что приводит к повторному набору веса и депрессии.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что занятия спортом могут нанести вред человеку с ожирением. По его мнению, скидки на посещение спортзалов не решат проблему лишнего веса россиян, так как без медицинского контроля физические нагрузки способны усугубить состояние здоровья. Он отметил, что борьба с ожирением требует индивидуального подхода и профессиональных рекомендаций.