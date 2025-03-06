У зумеров перестали расти зубы мудрости

У поколения зумеров перестали расти зубы мудрости, сообщает Telegram-канал Shot.

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«Стоматологи заметили, что привычные восьмерки стали очень редко встречаться у молодого поколения. У некоторых они не просто не пробиваются, а отсутствует даже корень зуба», — отмечается в публикации.

Специалисты объясняют это мягкой пищей и эволюцией. По их словам, у зумеров отпала необходимость пережевывать цельные куски мяса, из-за чего челюсть стала меньше, зубы стали менее острыми, а зубы мудрости и вовсе перестали расти.

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