Как связаны гипотиреоз и депрессия

Гипотиреоз — это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов. Это может привести к различным физическим и психическим проблемам, включая депрессию. О причинах и признаках гипотиреоза, а также о том, как он может влиять на наше эмоциональное состояние "Рамблеру" рассказал эндокринолог Эшкин Мурадов.

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Что такое гипотиреоз

Гипотиреоз — это заболевание, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество тиреоидных гормонов, таких как тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Эти гормоны играют ключевую роль в регуляции обмена веществ, энергии и общего состояния организма. Симптомы гипотиреоза могут быть разнообразными и часто проявляются постепенно, что затрудняет их распознавание. Эшкин Мурадов Врач-эндокринолог сети клиник "Семейная"

Причины гипотиреоза

Аутоиммунные заболевания: наиболее распространенной причиной является болезнь Хашимото, при которой иммунная система атакует щитовидную железу.

Недостаток йода: он необходим для синтеза тиреоидных гормонов. В некоторых регионах, где йод недостаточно поступает с пищей, гипотиреоз может быть распространен.

Лечение других заболеваний: некоторые медицинские процедуры, такие как радиотерапия или хирургическое удаление щитовидной железы, могут привести к гипотиреозу.

Некоторые лекарства: препараты, такие как литий или амидарон, могут влиять на функцию щитовидной железы.

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Признаки гипотиреоза

Усталость и слабость. Часто пациенты отмечают, что даже после полноценного сна чувствуют себя уставшими.

Депрессия и изменения настроения. Гипотиреоз может вызывать депрессивные симптомы, такие как раздражительность и подавленность.

Изменения в весе. Набор веса без изменения привычек в питании — распространенный симптом.

Проблемы с памятью и концентрацией. Трудности с сосредоточением и ухудшение памяти также могут быть признаками гипотиреоза.

Как гипотиреоз влияет на депрессию

Гипотиреоз может влиять на уровень серотонина и других нейромедиаторов, которые играют важную роль в регуляции настроения. Низкий уровень тиреоидных гормонов может привести к снижению серотонина, что, в свою очередь, может вызывать депрессивные симптомы. Исследования показывают, что лечение гипотиреоза может значительно улучшить эмоциональное состояние пациентов. Эшкин Мурадов Врач-эндокринолог сети клиник "Семейная"

Гипотиреоз и депрессия — это взаимосвязанные состояния, которые могут значительно ухудшить качество жизни. Если вы замечаете у себя симптомы гипотиреоза, такие как усталость, изменения настроения или проблемы с весом, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Правильное лечение может помочь восстановить уровень гормонов и улучшить общее состояние, включая эмоциональное благополучие.