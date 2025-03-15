Как связаны гипотиреоз и депрессия
Гипотиреоз — это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов. Это может привести к различным физическим и психическим проблемам, включая депрессию. О причинах и признаках гипотиреоза, а также о том, как он может влиять на наше эмоциональное состояние "Рамблеру" рассказал эндокринолог Эшкин Мурадов.
Что такое гипотиреоз
Гипотиреоз — это заболевание, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество тиреоидных гормонов, таких как тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Эти гормоны играют ключевую роль в регуляции обмена веществ, энергии и общего состояния организма. Симптомы гипотиреоза могут быть разнообразными и часто проявляются постепенно, что затрудняет их распознавание.
Причины гипотиреоза
- Аутоиммунные заболевания: наиболее распространенной причиной является болезнь Хашимото, при которой иммунная система атакует щитовидную железу.
- Недостаток йода: он необходим для синтеза тиреоидных гормонов. В некоторых регионах, где йод недостаточно поступает с пищей, гипотиреоз может быть распространен.
- Лечение других заболеваний: некоторые медицинские процедуры, такие как радиотерапия или хирургическое удаление щитовидной железы, могут привести к гипотиреозу.
- Некоторые лекарства: препараты, такие как литий или амидарон, могут влиять на функцию щитовидной железы.
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Признаки гипотиреоза
- Усталость и слабость. Часто пациенты отмечают, что даже после полноценного сна чувствуют себя уставшими.
- Депрессия и изменения настроения. Гипотиреоз может вызывать депрессивные симптомы, такие как раздражительность и подавленность.
- Изменения в весе. Набор веса без изменения привычек в питании — распространенный симптом.
- Проблемы с памятью и концентрацией. Трудности с сосредоточением и ухудшение памяти также могут быть признаками гипотиреоза.
Как гипотиреоз влияет на депрессию
Гипотиреоз может влиять на уровень серотонина и других нейромедиаторов, которые играют важную роль в регуляции настроения. Низкий уровень тиреоидных гормонов может привести к снижению серотонина, что, в свою очередь, может вызывать депрессивные симптомы. Исследования показывают, что лечение гипотиреоза может значительно улучшить эмоциональное состояние пациентов.
Гипотиреоз и депрессия — это взаимосвязанные состояния, которые могут значительно ухудшить качество жизни. Если вы замечаете у себя симптомы гипотиреоза, такие как усталость, изменения настроения или проблемы с весом, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Правильное лечение может помочь восстановить уровень гормонов и улучшить общее состояние, включая эмоциональное благополучие.