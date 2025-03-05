Глава Минздрава рассказал о результатах оптимизации работы поликлиник

Оптимизация работы поликлиник позволила сократить срок ожидания консультации врача-специалиста почти в три раза - в среднем до 4,6 дня, ожидание ответа на звонок в регистратуру или кол-центр медицинской организации составляет 1,8 минуты. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Срок ожидания консультации врача-специалиста: было 13 дней, стало 4,6 дня. [Сокращение:] в 2,8 раза", - следует из презентации, представленной министром на правительственном часе в Госдуме.

Согласно представленным данным, время ожидания приема, исследования, оказания услуг при нахождении в медицинской организации сократилось со 162,6 минуты в среднем до 46,6 минуты (в 3,5 раза), время ожидания ответа на звонок в кол-центр или регистратуру медицинской организации снизилось с 9,7 минуты до 1,8 минуты (в 5,4 раза). Кроме того, доля пациентов, принятых в соответствии со временем предварительной записи, увеличилась с 57,7% до 75,3% (в 1,3 раза).