Врачи удалили пациентке крупную опухоль на шее

Врачи Мытищинской больницы прооперировали 86-летнюю женщину с опухолью слюнной железы размером 5 на 4 на 5 см. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Специалисты приняли решение об удалении новообразования, но операция осложнялась тем, что пациентка не могла лечь из-за сердечной патологии, сразу начинала задыхаться», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, по этой же причине невозможно быть сделать наркоз.

«Для того, чтобы найти выход из тупиковой, на первый взгляд, ситуации, требовалось нестандартное решение. Оперировали в положении сидя, под местной анестезией. Применили гидропрепаровку для выделения нервных стволов, удалили пораженные участки, сохранив нервы, чтобы пациентку не беспокоила боль», – рассказал заведующий первым хирургическим отделением Мытищинской больницы, хирург-онколог Игорь Модин, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, пациенты с крупными новообразованиями в районе шеи, которые мешают глотать, дышать и говорить, поступают в отделение достаточно регулярно.