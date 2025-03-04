Пожилой россиянке удалили опухоль размером с дыню

Хирурги краевой клинической больницы № 2 в Приморье удалили 65-летней женщине огромную опухоль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

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В ведомстве уточнили, что россиянка попала в больницу с жалобами на боли в животе в конце января, ей провели операцию, которая длилась три часа.

«При обследовании была выявлена эндометриоидная киста размером с дыню — 18 на 18 см!» — приводит ведомство слова заместителя главного врача по хирургии ККБ № 2 Андрея Мерена.

Операция была сложной, так как перед врачами стояла задача аккуратно выделить и иссечь опухоль, исключив попадание ее составляющих в близлежащие ткани.

Кроме того, в 2025 году хирурги больницы удалили у 73-летней пациентки 15-сантиметровую опухоль надпочечника. Новообразование проросло в сосуды почки и в нее саму, поэтому почку сохранить не удалось, но женщине спасли жизнь.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Скандинавского Центра Здоровья Борис Руденко спас пациента с диабетом и атеросклерозом от ампутации единственной ноги. Несмотря на сложный случай, врач нашел место для проведения операции в подколенной области — для этого пациента поместили в положение лежа на животе.