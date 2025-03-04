Врачи спасли отравившуюся наркотиками девочку

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, в инфекционную больницу попала полуторагодовалая девочка. У нее было признаки отравления наркотиками.

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Отмечается, что врачи сразу усомнились в ОРВИ и экстренно перевели ребенка в отделение реанимации областной детской больницы. Она была в тяжелом состоянии.

"Откачали" девочку за сутки. Сейчас она уже находится в общей палате.

Окончательные выводы сделают по результатам химико-токсикологического анализа. Однако по данному факту уже возбудили уголовное дело, пишет ИА "Время Н".

А недавно 3-летний мальчик скончался от острого отравления углекислым газом.