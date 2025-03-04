Названы пять проблем со здоровьем, с которыми нельзя поститься

Не стоит поститься при таких заболеваниях, как рак, болезни ЖКТ, тяжелых инфекциях, например туберкулезе или гриппе, заболеваниях щитовидной железы и нарушениях обмена веществ, рассказала «Газете.Ru» врач эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения Меркулова.

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«К основным противопоказаниям для соблюдения поста относятся острые состояния или обострения хронических заболеваний. Например, обострение язвенной болезни, острый панкреатит, состояния, требующие срочного оперативного вмешательства или лечения в стационаре. При имеющихся хронических заболеваниях ЖКТ нужно пройти обследование и проконсультироваться с врачом. Желательно это сделать заранее, до наступления поста, чтобы успеть пройти лечение. И затем обсудить с врачом особенности питания во время поста, принимая во внимание стадию и форму гастрита или другой патологии желудочно-кишечного тракта. Также при наличии сахарного диабета при изменении питания возможно потребуется коррекция лечения, что требует обсуждения с эндокринологом», – объяснила врач.

При заболеваниях, связанных с риском саркопении (возрастного снижения мышечной массы), например остеопорозе, вы можете получить у священника согласие на ослабление поста (прием рыбы и молочных продуктов).

Меркулова порекомендовала ежегодное плановое обследование приурочить к началу поста, чтобы удостовериться, что с состоянием здоровья все хорошо и противопоказаний к посту нет.