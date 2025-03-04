Когда начнут применять вакцину против колоректального рака

С этого года начнет применяться на пациентах онковакцина Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) против колоректального рака. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на форуме "Женщины за здоровое общество".

© РИА Новости

«Благодаря тому, что в прошлом году был принят закон о применении персонализированных препаратов, уже с этого года возможно применение вакцины против колоректального рака у пациентов», — сказала она.

Скворцова подчеркнула, что в 2024 году завершился трехлетний цикл ее доклинических исследований, доказана безопасность и хорошая переносимость препарата у экспериментальных животных.

Также в ФМБА работают над неоантигенными и Т-лимфоцитарными клеточными онковакцинами против меланом и глиобластом, готовится к клиническим исследованиям новый противоопухолевый генно-инженерный препарат.

При этом, по словам Скворцовой, все онковакцины не предназначены для профилактики рака, а нужны для его лечения. Они представляют собой геннотерапевтический препарат, который вводится прямо в опухоль и разрушает ее.