Михаил Мурашко сообщил о росте ожирения в стране

Распространенность ожирения в России в 2024 году составила 24,6% среди всех жителей страны, при этом чаще от него страдают женщины (27,4%). Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках открытия Форума - пленарного заседания Всероссийского женского форума "Женщины за здоровое общество".

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«Распространенность ожирения в 2024 году: 24,6%. 20,6% среди мужчин, 27,4% среди женщин», — следует из презентации министра.

Мурашко отметил, что особенно опасно ожирение в возрасте 7-11 лет - доля ожирения у этой категории составляет почти 33%.

«Поэтому в 2023 году мы утвердили комплекс мер по борьбе с ожирением», — подчеркнул Мурашко.

В комплекс мер по борьбе с ожирением входят скрининговое обследование в рамках профосмотра по формированию групп риска детей с отклонениями массы тела, корректировка маршрутизации детей с ИМТ, программы по организации питания и двигательной активности в школах, а также подходы к экспертной оценке рекламной продукции по вопросам питания детей с точки зрения ее влияния на общественное здоровье.

О форуме

II форум "Женщины за здоровое общество" проходит в Москве с 4 по 5 марта, организаторами выступают Совет Федерации совместно с Фондом Росконгресс. Цель мероприятия - информирование о реализации национальных проектов, мерах, предпринимаемых в ответ на новые вызовы в демографии по формированию здорового общества, а также о трендах и последних достижениях в сфере здоровьесбережения и повышения социального благополучия граждан. К участию в мероприятии приглашены представители профильных органов государственной власти, научного и делового сообществ, предприниматели и лидеры мнений. Во второй день форума, 5 марта, при поддержке экосистемы "Здоровое общество" состоятся профессиональные дискуссии для экспертного сообщества в области здравоохранения. ТАСС выступает информационным партнером форума.