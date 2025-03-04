Искусственный интеллект поможет патологоанатомам

Патологоанатомы научились использовать искусственный интеллект (ИИ) для оптимизации своей работы и экономии времени. Об этом заявила руководитель научно-клинического референс-центра Центральной дирекции здравоохранения Светлана Самойлова 4 марта на сессии «Искусственный интеллект на страже здоровья» в рамках II Всероссийского женского форума «Женщины за здоровое общество».

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Спикер отметила, что в сфере здравоохранения происходит активная трансформация. В патологической анатомии, где необходимо учитывать множество нюансов и работать с большими объемами данных, ее организация стала одним из пионеров внедрения цифровых технологий.

ИИ позволяет врачам получать комплекс цифровых изображений высокого качества и эффективно управлять процессом, значительно экономя время патологоанатомов.

Центральной дирекции здравоохранения удалось накопить базу данных, содержащую более 150 тысяч изображений, которыми специалисты делятся с коллегами. Руководитель организации также рассказала, что отношение патологоанатомов к ИИ менялось от негативного до чрезмерно восторженного, однако сейчас они используют технологии ИИ для оптимизации работы и экономии времени.