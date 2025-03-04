Отоларинголог рассказал, как меняется медицина в Москве

Имя Андрея Ивановича Крюкова хорошо известно в медицинских кругах. Он главный внештатный специалист-оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы, директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского. По учебникам доктора медицинских наук, профессора Крюкова учится не одно поколение студентов- будущих отоларингологов, а врачи-практики в своей каждодневной работе используют написанные им специально для них руководства. Что же меняется в наше время в лечении уха, горла, носа - органов человека, которые лечат эти специалисты? Об этом "Российской газете" рассказал Андрей Крюков.

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Андрей Иванович, врач-отоларинголог - из числа так называемых узких специалистов. К тому же один из немногих, к кому в московских поликлиниках можно записаться напрямую, без визита к терапевту. С какими заболеваниями пациенты чаще всего обращаются к нему?

Андрей Крюков: До половины обращений за помощью связаны с заболеваниями полости носа и околоносовых пазух, нарушениями носового дыхания. Они случаются из- за искривления перегородки носа, аллергического или медикаментозного ринита, хронического и острого синусита. На втором месте - проблема с ушами: нейросенсорная тугоухость, кондуктивная тугоухость, хроническим гнойным средним отитом. На третьем - болезни глотки: хронический тонзиллит, хронический фарингит. Приходят пациенты и с заболеваниями гортани, травмами, системными заболеваниями.

В столичных поликлиниках идет модернизация. Что изменилось у отоларингологов, работающих уже в обновленных зданиях?

Андрей Крюков: Вся амбулаторная помощь в Москве, в том числе и нашего профиля, вышла на другой уровень. Новые инструменты и высокоточное диагностическое оборудование помогают выявлять заболевания уха, горла и носа на ранних стадиях и быстро начинать лечение. Например, с помощью современных ЛОР-комбайнов можно провести не только комплексную диагностику, но и осуществить малые лечебные манипуляции прямо на приеме.

Пациенты с легкими формами заболеваний получают рекомендации и проходят терапию под наблюдением врача в поликлинике. При выявлении более сложных патологий, требующих хирургического вмешательства, их направляют в специализированные отделения, которые имеются в девяти городских стационарах и Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии им. Л.И. Свержевского. Наш институт - ведущее интегрирующее учреждение Москвы в оказании специализированной оториноларингологической помощи. В нем есть отделы микрохирургии уха, микрохирургии гортани и фониатрии, сурдологии и патологии внутреннего уха, реконструктивной хирургии полых органов шеи, патологии верхних дыхательных путей и другие подразделения. А еще в составе института - два сурдологических центра: детский и взрослый, где проводят диагностику и оказывают помощь пациентам с нарушениями слуха.

Что еще изменили для пациентов новое оснащение и современные подходы к лечению для москвичей?

Андрей Крюков: Доступнее стала хирургическая помощь. Только за прошлый год выполнено операций на 22 процента больше. Причем, 39 000 из них плановые, а 8500 - по экстренным показаниям. Еще 35 тысяч пациентов получили в стационарах специализированное лечение.

Высокотехнологичная помощь тоже стала доступнее?

Андрей Крюков: Да, за пять лет количество хирургических вмешательств с использованием высокотехнологичных методов -увеличилось на 20%. В полтора раза стало больше проводиться и органосохраняющих операций. Еще одна тенденция - снижение срока госпитализации. За последний год на 30% стало больше пациентов, прошедших лечение на базе стационаров кратковременного пребывания. Они поступают в начале дня, проходят хирургическое лечение с применением малоинвазивных щадящих методик и в тот же день отправляются домой.

В клиниках тоже теперь более современное оборудование?

Андрей Крюков: Безусловно. Все ЛОР-отделения стационаров оснащены диагностическими и операционными микроскопами с высокой разрешающей способностью, эндоскопическими стойками экспертного класса, моторными и микрошейверными системами с набором боров и фрез, различными типами хирургических лазеров, с помощью которых выполняются высокоточные и минимально травматичные вмешательства на ЛОР-органах и смежных анатомических областях.

А какие новые технологии появились у врачей-оториноларингологов?

Андрей Крюков: Новое оборудование и другой уровень подготовки врачей позволили в целом изменить структуру хирургических вмешательств на ЛОР- органах. Почти на 30 процентов за пять лет стало проводиться больше эндоскопических хирургических вмешательств, на 20 процентов - высокотехнологичных методов лечения - на 20%. За счет этих технологий нам удалось сократить средний срок госпитализации до трех дней. Важно отметить, что малоинвазивные методы операций значительно уменьшают послеоперационный болевой синдром и значительно улучшают показатели качества жизни пациентов в послеоперационном периоде.

Стали доступны москвичам, например, органосохраняющие операции с применением лазерных технологий. Если раньше для лечения таких заболеваний, как двусторонний паралич гортани, применялся только открытый доступ, то сегодня мы делаем их с помощью эндоскопических технологий, не оставляя ни одного шрама на коже пациента. Среди достижений московской оториноларингологической службы также внедрение комплексной реабилитации пациентов с различными формами отосклероза, технологии регенеративной медицины для восстановления дефектов барабанной перепонки и внутриносовых структур, слухосохраняющие операции, методики бескровного удаления миндалин и аденоидов.

Важная тенденция современной медицины - мультидисциплинарный подход к лечению пациентов, умение врачей различных специальностей работать в единой команде. Особенно важно это в сложных случаях. Так, бригадой врачей, в которую вошли оториноларингологи, нейрохирурги, нейрофизиологи, была выполнена сложнейшая операция по лечению патологии височной кости с декомпрессией лицевого нерва, позволившая спасти слух пациенту с врожденной аномалией развития. В другом случае мультидисциплинарная бригада онкологов и оториноларингологов выполнила уникальную реконструктивную операцию пациенту с новообразованием наружного слухового прохода.

Над чем сейчас работают специалисты института?

Андрей Крюков: Медицина - одна из наиболее динамично развивающихся сфер нашей жизни, перед которой постоянно возникают новые задачи. Оториноларингология - не исключение. У нас активно развивается диагностика и хирургическое лечение заболеваний органов слуха - в эту область входит программа аудиологического скрининга новорожденных, своевременная коррекция нарушений слуха, включая проведение кохлеарной имплантации. Реальностью стали технологии искусственного интеллекта, которые входят в повседневную работу врача, удивительные результаты дает нам развитие регенеративной медицины.