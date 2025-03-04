В Новосибирске семья заразилась опасной лихорадкой

Новосибирцы год назад переехала на ПМЖ на Бали. Сибиряки ведут там бизнес в сфере туризма. По словам главы семьи Олега Ковалёва, в середине февраля они подхватили лихорадку. Сначала заболела дочь, а через несколько дней Олег и Анастасия.

«Первые симптомы, которые у нас были – температура 38 градусов, озноб, сильная головная боль в области висков. Думали, что это грипп. Начали лечится противовирусными. Но симптомы не проходили. Позже нам стало ещё хуже, пришлось вызвать врача», – рассказывает Сиб.фм Олег Ковалёв.

Глава семейства рассказал, что у всей семьи взяли анализы на лихорадку Денге. Результат был положительным. Ковалёвым назначили лечение, выписали медикаменты и уколы.

«В процессе лечения на коже появились прыщи, похожие на ветрянку. Через дня четыре они прошли», – рассказывает Олег.

Заражение лихорадкой Денге в Азии – нередкое явление. Её можно подхватить от укуса комара.