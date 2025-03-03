У женщины из-за тонзиллита «взорвалась» огромная рана под шеей

В Таиланде женщина из Британии попала в больницу после того, как из-за инфекции дыхательных путей у нее «взорвался» огромный абсцесс под шеей. Об этом пишет Daily Mail.

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69-летняя Памела Гейтхаус и ее 71-летний муж Джон из графства Суррей отправились на зимовку в Индию в ноябре. В феврале они решили поехать оттуда на отдых в Таиланд, чтобы вместе отметить 50-ю годовщину свадьбы и день рождения пенсионерки. Перед поездкой Гейтхаус почувствовала боль в горле и обратилась в больницу, где врачи диагностировали ей инфекционный тонзиллит — воспаление миндалин. Несмотря на это, пара решила не отменять путешествие.

Однако в Бангкоке женщина почувствовала себя хуже. Ночью в отеле ее ключица буквально «взорвалась» — из-за отекших миндалин в горле образовался абсцесс с гноем, который так сильно воспалился, что разорвал кожу под шеей. Гейтхаус госпитализировали на следующий день после ее дня рождения, 11 февраля. Врачи сделали компьютерную томографию и рентген, которые показали, что тонзиллит привел к осложнениям и к бактериальной инфекции.

«Она очень мучается. У нее обширная рана, одна большая открытая рана, от верхней части груди до плеча», — сказал муж Гейтхаус.

Женщине уже пришлось перенести четыре операции по удалению омертвевшей плоти и кожи, а также пройти вакуумную обработку для насыщения раны кислородом и ускорения заживления. Гейтхаус предстоит пройти еще четыре таких обработки. При этом семья не знает, как увезти Гейтхаус домой, поскольку она страдает от хронической обструктивной болезни легких и это усложняет восстановление.

Муж Гейтхаус надеется, что близкие и друзья помогут им финансово и он сможет организовать перелет жены домой в Великобританию.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании уже 10 лет не ест обычную еду и получает все нужные вещества внутривенно из-за редкой болезни. Женщина страдает от аутоиммунной ганглиопатии вегетативной нервной системы.