В России зарегистрировали российский аналог лекарства от псориаза

Минздрав РФ зарегистрировал первый в России биоаналог препарата для лечения бляшечного псориаза и псориатического артрита у детей и взрослых. Восемь лет понадобилось ученым для разработки и исследования препарата, сообщили ТАСС в пресс-службе фармкомпании "Генериум".

"Генериум" получил регистрационное удостоверение на препарат "Стилейкин" (МНН: устекинумаб), предназначенный для лечения бляшечного псориаза и псориатического артрита у детей и взрослых", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что этот препарат является первым зарегистрированным в РФ биоаналогом устекинумаба. Лекарственная форма - раствор для подкожного введения.

"Для разработки, доклинических и клинических исследований препарата ученым "Генериум" понадобилось почти 8 лет", - сообщили в пресс-службе.

По данным клинических рекомендаций Минздрава России, псориаз относится к числу наиболее распространенных заболеваний кожи и встречается у 1-2% населения стран мира. Распространенность псориаза (число всех известных случаев заболевания) в 2021 году составляла 243,7 на 100 тыс. населения; заболеваемость (вновь выявленные случаи за год) - 59,3 на 100 тыс. населения.

"Биоаналог устекинумаба прошел клинические исследования первой и третьей фазы, последнее прошло на базе 33 медицинских центров, в нем приняли участие 422 пациента. В самое ближайшее время препарат станет доступен широкому кругу пациентов", - сказал генеральный директор АО "Генериум" Даниил Талянский.

Среди продуктов фармкомпании это второй биотехнологический продукт в области ревматологии. Препарат с МНН тоцилизумаб для терапии ревматоидного артрита, в том числе системного ювенильного идиопатического артрита, терапии тяжелых состояний при COVID-19 и жизнеугрожающего синдрома высвобождения цитокинов был зарегистрирован в сентябре 2024 года.