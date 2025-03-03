Врачи спасли подростка, загоревшегося от зарядки телефона

В детской больнице имени Сперанского врачи спасли 14-летнего подростка, получившего ожоги от загоревшейся зарядки мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Термическую травму подросток получил глубокой ночью от загоревшейся зарядки для мобильного телефона. Школьник поставил телефон на зарядку и заснул. Проснулся от боли и не мог понять, что произошло. Его мама потушила горящую кровать и оказала сыну первую помощь.

Ребенок получил ожоги I и II степени боковой поверхности туловища, частично спины и правого плеча, так как он спал спиной к телефону, стоявшему на зарядке. У парня 8% поверхности тела были в ожогах, рассказали в пресс-службе ведомства.

Пациенту понадобилось только консервативное лечение. Медики использовали для лечения современные гидроколлоидные повязки с серебром, обладающие бактерицидным эффектом и создающие в ране влажную среду. Ожоги зажили за неделю, кожный покров восстановился. Пациента выписали из больницы. Теперь ему предстоит контрольный осмотр реабилитолога.