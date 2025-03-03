Врачи извлекли магниты из желудка двухлетнего мальчика

Врачи детского клинического центра имени Рошаля извлекли два проглоченных магнита из желудка двухлетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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По информации ведомства, ребенок поступил в медицинское учреждение с сильной болью в животе, пациенту требовалась экстренная госпитализация.

«Мы провели мальчику гастроскопию в условиях операционной. В ходе процедуры мы обнаружили, что магниты сцепились друг с другом через слизистую оболочку, один из них находился в желудке, а другой в пищеводе. Из-за сильного магнитного поля магниты вдавились в слизистую, их было сложно захватить эндоскопическими инструментами. Поэтому мы использовали дистальный силиконовый колпачок, который позволил низвести магнит из пищевода в желудок, где магниты сцепились друг с другом и примагнитились к поднесенному эндоскопу, после были полностью извлечены из организма ребенка. Процедура заняла около 20 минут и прошла успешно», – приводит пресс-служба слова врача-эндоскописта Анастасии Лазаревой.

В министерстве добавили, что в настоящее время мальчик находится под наблюдением врачей и готовится к выписке.