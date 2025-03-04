Врачи спасли пенсионерку, чья шея превратилась в одну большую опухоль

Двух пациенток с крупными опухолями в шее прооперировали мытищинские хирурги. Одной из женщин пришлось удалять новообразование в сидячем положении - она не могла лечь из-за проблем с сердцем.

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Как узнал «МК», недавно в Мытищинскую больницу поступила 86-летняя женщина с большой и болезненной опухолью в области шеи. Врачи выявили, что это опухоль слюнной железы размером 5х4х5 см. Требовалось как можно скорее удалить образование, но операция осложнялась тем, что пациентка не могла лечь: из-за сердечной патологии она сразу начинала задыхаться. Из-за этого врачи не могли ей сделать общий наркоз.

Ситуация казалось тупиковой, но специалисты нашли выход: пенсионерку прооперировали сидя, под местным наркозом.

Также на днях по экстренным показаниям госпитализировали 55-летнюю пациентку с зобом диаметром около 8 сантиметров. Врачам удалось удалить опухоль, восстановив дыхание и сохранив женщине голос. Образование оказалось доброкачественным.

Сейчас обе женщины чувствуют себя хорошо и уже выписаны.