ВОЗ предупредила об угрозе потери слуха у миллиарда молодежи

Свыше 1 млрд молодых людей сейчас подвержены риску потери слуха из-за небезопасных привычек прослушивания музыки. Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню слуха.

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«Очень волнующий фактор, что более 1 млрд молодых людей из-за небезопасных аудиопривычек подвергаются риску потери слуха, который можно избежать при правильном поведении», — отметил он.

Глава офиса ВОЗ в РФ отметил, что к 2050 году почти 2,5 млрд человек будут в той или иной степени страдать потерей слуха, и по меньшей мере 700 млн человек будут нуждаться в реабилитации с нарушением слуха. Бердыклычев также добавил, что на сегодняшний день примерно 5% мирового населения страдают потерей слуха, приводящей к инвалидности.

«У детей 60% случаев потери слуха вызваны предотвратимыми причинами, и это огромная возможность изменить ситуацию с распространением тугоухости в будущем», — заметил он.

При этом представитель ВОЗ в РФ обратил внимание, что более 60% заболеваний органов слуха можно лечить на первичном уровне, поэтому "необходимо повышать уровень доступности первичной медико-санитарной помощи".

Кроме того, по словам Бердыклычева, вложения в профилактику лечения органов слуха - это хорошая инвестиция.

«Ожидаемая прибыль на каждый вложенный $1 составляет $16, и это важно принимать при планировании системы здравоохранения», — резюмировал он.

О Всемирном дне слуха

Ежегодно 3 марта отмечается Всемирный день слуха, который призван привлечь внимание общественности к необходимости профилактики глухоты и потери слуха.