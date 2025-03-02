Почему на градуснике максимальная отметка — 42

Максимальная отметка на медицинском градуснике составляет 42 градуса и выбрана неслучайно. Это значение связано с критической температурой человеческого тела, при которой начинаются необратимые изменения в организме. 42 градуса — это не просто цифра, а важный медицинский ориентир, который помогает сохранить жизнь.

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При температуре выше 40 градусов белки в клетках начинают разрушаться, что приводит к нарушению работы органов и систем. Уже при 41–42 градусах возникает риск повреждения мозга, почечной недостаточности и других опасных состояний. Если температура поднимается выше 42 градусов, шансы на выживание резко снижаются, так как организм не способен функционировать в таких условиях.

Поэтому шкала градусника ограничена этим порогом — для врачей и пациентов это сигнал о необходимости срочной медицинской помощи.

В истории зафиксировано лишь несколько случаев, когда температура тела человека превышала 42 градуса, и большинство из них закончились трагически.

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