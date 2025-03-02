О чем в области медицины писали чаще всего в 2024 году

Самая популярная медицинская тема в российских СМИ в 2024 году - это репродуктивное здоровье, рождаемость и вопросы демографии. На втором месте - публикации о развитии медицинской науки, в том числе о разработках новых лекарств. А вот коронавирус и последствия COVID-19, которые ожидаемо лидировали в предыдущие годы, теперь опустились на третье место. Это показало ежегодное исследование медиапространства, по итогам которого составляется рейтинг самых популярных тем в области здоровья. Анализ самых востребованных тем из области медицины помогает отслеживать процессы, происходящие в обществе, выявлять наиболее острые проблемы, анализировать принимаемые решения.

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На первое место по итогам публикаций в 2024 году ожидаемо вышли вопросы демографической политики и репродуктивного здоровья: национальному проекту "Семья" и репродуктивному женскому здоровью было посвящено 107 000 публикаций. В первую очередь журналисты писали о происходящих изменениях в политике, связанной с рождаемостью. С 2025 года проверка состояния репродуктивного здоровья включена в диспансеризацию и у взрослых, и у детей. Кроме того, обновлены стандарты медицинской помощи при беременности и алгоритмы лечения бесплодия. В числе самых востребованных тем также - возможность проведения генетических скринингов для пар, планирующих рождение ребенка.

Большинство публикаций рассказывало о государственных инициативах, но также востребованными оказались и материалы о конкретных медицинских аспектах женского здоровья. Больше всего публикаций были посвящены эндометриозу (3 375 материалов); вопросам контрацепции, включая и разъяснения о роли и возможностях оральных контрацептивов (2 925 материалов); третья по значимости тема - миома матки, о возможностях лечения которой было подготовлено 2 403 публикации.

«Почти десять лет мы проводим социальный проект "Неделя женского здоровья GR" и за это время не раз сталкивались с тем, как важно говорить, объяснять, рассказывать доступным языком и не замалчивать сложные вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем и поведением, — рассказала Анна Похитонова, руководитель департамента коммуникаций компании "Гедеон Рихтер", инициировавшей исследование. — И мы рады, что женское здоровье, одна из самых деликатных медицинских тем, вышло в прошлом году в темы-лидеры. Причем мы говорим не о специальных, медицинских изданиях, а о публикациях, предназначенных широкому кругу читателей и читательниц. Нужно стремиться к тому, чтобы разговор на тему рождаемости и репродуктивного здоровья был компетентным и уважительным. Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья, повышение качества медицинской помощи и развитие инфраструктуры - информация об этом очень важна».

На второе место рейтинга вышли материалы, посвященные научному и техническому потенциалу российского здравоохранения и медицинской науки. Про исследования и разработки лекарств, цифровую трансформацию здравоохранения и использование искусственного интеллекта в медицине в прошлом году было опубликовано 96 527 материалов.

Коронавирус по частоте упоминания в журналистских материалах опустился на третье место - этой теме посвящено 59 000 публикаций. Фокус внимания журналистов переместился с темы вакцинации и влияния COVID-19 на здоровье на глобальные экономические, социальные и политические последствия пандемии.

За тройкой лидеров следуют темы, связанные в большей степени с доступностью, качеством и эффективностью медицинской помощи в России. Так, на четвертом месте оказались материалы о новых национальных проектах "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья", им было посвящено 33 020 статей. Тема медицинских кадров и подходов к лечению пациентов в связи с обязательным соблюдением клинических рекомендаций заняла по итогам 2024 года пятое место (22 605 публикации). Следом идут вопросы доступности лекарств и развития российской фармпромышленности. Онлайн и мобильным аптекам, контрафакту, доступу лекарств на рынок и проекту "ФАРМА 2030" было посвящено 18 422 материала.

Медиа итоги подсчитывались с помощью сервиса "Медиалогия" - системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа. В выборке для рейтинга использовались почти 60 тысяч источников с оригинальными материалами: российские федеральные и региональные СМИ, опубликовавшие свои материалы в период в 2024 году.