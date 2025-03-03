В России придумали эффективный метод, как бороться с лжеврачами

Владелец медицинского портала "Про докторов" выступил с инициативой о создании общедоступной базы данных об образовании медицинских работников. Цель предложения — борьба с медицинскими мошенниками, практикующими по фальшивым документам.

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Проблема заключается в том, что многие медицинские учреждения предоставляют устаревшие или недостоверные сведения об образовании и квалификации своих сотрудников. При этом вся необходимая информация уже собрана в двух ключевых системах — ЕГИСЗ и ФРМР. Однако медучреждениям не предоставлен полный доступ к этим базам данных.

Инициаторы предлагают решить эту проблему путем создания единой прозрачной системы, где каждый сможет проверить подлинность документов медицинских работников. Такая мера стала бы серьезным препятствием для мошенников: по имеющимся данным, уже выявлено 305 случаев работы врачей с поддельными дипломами на одном из медицинских ресурсов.