Врач заявил о развитии лечения гинекологических заболеваний

Пациентки без симптомов стали чаще приходить на профилактические осмотры.

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Медицина «значимо» продвинулась в лечении гинекологических заболеваний, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» акушер-гинеколог, гемостазиолог Ольга Каплина.

«На сегодняшний день наблюдается положительная тенденция, когда наши женщины начали тщательнее относиться к своему здоровью, заботиться о нём. Действительно, приходят к акушеру-гинекологу, не только когда уже что-то болит или случился нерегулярный цикл, задержка или неразвивающаяся беременность. У меня есть многие пациентки, которые регулярно, ежегодно приходят, сдают все необходимые профилактические анализы. Тем не менее, бывают и женщины, которые до последнего ждут, уже возникает хроническая тазовая боль или нерегулярный менструальный цикл или, например, случается бесплодие, то есть длительное ненаступление беременности, и приходят уже только тогда. На самом деле, на сегодняшний день, даже если мы сталкиваемся с гинекологическими заболеваниями, не стоит сразу отчаиваться, переживать, думать, что проблема нерешаема. Медицина всё-таки в этих вопросах продвинулась значимо».

Ранее стало известно, что приём врача узкого профиля в 2024 году подорожал на 17%. Больше всего в сегменте платных услуг государственных и частных клиник отметили увеличение стоимости первичного осмотра у гинекологов и хирургов.

Информация содержится в обзоре Национального рейтингового агентства, где проанализировали данные Росстата. Отмечается, что средняя стоимость первого приёма по стране увеличилась с 1 111 до 1 298 рублей.