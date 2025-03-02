Врачи начали применять ультразвуковой «скальпель» для удаления опухолей

Ультразвуковой «скальпель» для удаления опухолей в печени начали использоваться врачи ПОМЦ ФМБА России. Инновационное оборудование появилось в отделении абдоминальной онкологии, рассказали в учреждении. С помощью нового инструмента врачи уже прооперировали несколько десятков пациентов с кистами, доброкачественными и злокачественными новообразованиями печени.

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Прибор работает следующим образом: он воздействует на ткани за счет ультразвука и одномоментного образования пузырьков пара с их последующим схлопыванием на высоких скоростях, при этом снижая уровни кровопотери при частичном удалении органа. За счет этого сами операции проходят быстрее, а пациенты скорее реабилитируются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с 1 марта священники получили право посещать пациентов, в том числе в реанимации, для проведения обрядов.