Хирурги удалили у пациента опухоль размером с яблоко

Опухоль размером с яблоко удалили кардиохирурги Сеченовского университета в Москве. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

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История пациента началась около полугода назад, когда он получил травму грудной клетки. Последующие обследования показали наличие объемного новообразования за левым предсердием. После нескольких консультаций врачи рекомендовали операцию с традиционным доступом — распил грудной клетки.

Однако пациент искал менее травматичный способ удаления опухоли и обратился в клинику сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета, где имеется опыт проведения мини-инвазивных операций на сердце.

В клинике пациенту успешно удалили новообразование, которое оказалось доброкачественным. Сейчас пациент полностью вылечен и продолжает проходить только периодические обследования, передает Telegram-канал.

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