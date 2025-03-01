Гонконг подтвердил смерть пациента от обезьяньего герпеса

Медицинское ведомство Гонконга официально подтвердило факт гибели человека от вируса герпеса B (также называют обезьяньим герпесом). Об этом сообщил Центр охраны здоровья города.

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Как указывается в бюллетене, 37-летний мужчина умер в июне 2024 года после того, как в феврале того же года получил раны при нападении диких обезьян в загородном парке. Его анализы показали положительный результат на вирус обезьяньего герпеса. О заражении мужчины этим вирусом сообщалось в апреле 2024 года, однако о смерти пациента власти сообщили впервые. В Гонконге это первый подтвержденный случай заболевания человека такой инфекцией.

По данным центра, вирус обезьяньего герпеса встречается среди живущих в Гонконге макак, которые иногда бывают агрессивны. Он передается в том числе через слюну животных при укусе. Инкубационный период длится около месяца, у пациентов изначально проявляются симптомы, напоминающие грипп - температура, мышечные боли, усталость и головная боль. Смертность от этого вируса очень высока - до 80%. Но официально подтвержденные случаи заболевания человека довольно редки.