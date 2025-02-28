В России запустили первый бесплатный чат-бот для диабетиков

В России в тестовом режиме запустили бесплатный чат-бот для диабетиков «Диаботик», который позволяет проконсультироваться и запросить экстренную помощь, сообщает «Вечерняя Казань». Его разработали студенты ИТМО совместно с Фондом борьбы с диабетом на основе модели ChatGPT.

Мы сделали полезный сервис и минимизировали затраты благодаря оптимизации его архитектуры. Наша цель — создать систему, которая действительно помогает людям, а не зарабатывает на их проблемах, — рассказал один из разработчиков сервиса, студент магистратуры AI Talent Hub Никита Горбунов.

Он также отметил, что сервис не заменяет консультацию врача, он только предоставляет консультацию на основе проверенных данных от Фонда борьбы с диабетом. В настоящее время чат-бот тестируют первые пользователи.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России ведется активная работа по развитию школ диабета в регионах. Она отметила, что власти продолжат направлять средства на данные цели.