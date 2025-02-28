Врачи спасли пожилого пациента от ампутации единственной ноги

Сердечно-сосудистый хирург Скандинавского Центра Здоровья Борис Руденко спас пациента с диабетом и атеросклерозом от ампутации единственной ноги. Об этом «Ленте.ру» рассказали в клинике.

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В клинику поступил пациент в возрасте 65 лет с диабетом, одним из осложнений которого стало поражение сосудов нижних конечностей. При этом месяц назад россиянину уже ампутировали одну ногу.

«Традиционные методы восстановления кровотока (шунтирующие операции) в таких случаях чреваты осложнениями. Поэтому при развитии ишемии, трофических нарушений и гангрены частым способом решения проблемы является ампутация нижней конечности», — объяснили в центре.

Однако врач нашел место для проведения операции в подколенной области — для этого пациента поместили в положение лежа на животе. Затем ему установили специальный катетер, через который осуществили контрастирование пораженных артерий ноги.

Хирургу удалось найти место для пункции в подколенной артерии, провести инструмент через закрытый участок поверхностной бедренной артерии, расширить его баллоном и восстановить кровоток. Благодаря этому мужчине удалось сохранить ногу.

По итогу было установлено два стента для полного восстановления просвета артерии и достижения диаметра стенок сосудов. После завершения операции отмечено моментальное потепление нижней конечности и исчезновение всех болевых ощущений со слов больного. Пациент был выписан на следующий день после операции, поскольку реабилитации после данного вмешательства не требуется.

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