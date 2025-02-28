Академик РАН рассказал, какие инфекции будут доминировать в 2025

Ученые в последнее время наблюдают медленное увеличение доли бактериальных инфекций, являющихся причиной ОРЗ, и уменьшение доли вирусных: многие связывают это с массовой вакцинацией от гриппа и коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) со ссылкой на академика РАН Сергея Нетесова.

"Вакцинопрофилактика очень важна, и внедрять ее нужно более убедительными и широкими методами, чем сейчас. Что касается использования антибиотиков, то в случае ОРЗ, вызванного бактериальной инфекцией, они являются необходимыми, чтобы лечение было быстрым и эффективным", - сказал Нетесов, отметив, что в последнее время наблюдается медленное увеличение доли бактериальных инфекций и уменьшение вирусных.

Говоря о распространении гриппа в России, академик РАН подчеркнул, что в сезоне 2024/2025 доминируют вирусы подтипа H1N1, что является полной противоположностью эпидемиологической картины прошлого сезона, когда лидировал подтип Н3N2, а H1N1 в РФ практически не циркулировал. Однако вакцины, использовавшиеся и в этом, и в прошлом годах, имеют штаммы обоих подтипов, поэтому защита достаточно надежна.