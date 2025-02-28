Хирурги успешно прооперировали мужчину с разрушающимися клапанами сердца

Врачи Федерального кардиоцентра в Красноярске спасли 58-летнего пациента, которого в тяжелом состоянии доставили бортом санавиации из Тывы. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

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Ему диагностировали острый инфекционный эндокардит.

«Инфекционный процесс практически расплавил три клапана сердца, и пациенту было необходимо срочное вмешательство по жизненным показаниям. При транспортировке рейсом санавиации пациент находился на постоянном введении препаратов, так как у него функционировала только одна почка и мужчина находился в крайне тяжелом состоянии», — уточнили медики.

Во время операции врачи выполнили протезирование аортального клапана, пластику митрального и трикуспидального клапанов сердца.

По словам заведующего кардиохирургическим отделением больницы Дмитрия Буянкова, вмешательство прошло успешно, на четвертые сутки мужчину перевели из реанимации в обычную палату. Вскоре его выпишут домой.