Врачи удалили пациенту опухоль сердца размером с яблоко

Кардиохирурги Сеченовского университета удалили пациенту опухоль в сердце, размер которой был сопоставим с яблоком, сообщила пресс-служба организации.

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В больнице рассказали, что около полугода назад мужчина получил травму грудной клетки. В ходе дальнейшего обследования по месту жительства было установлено, что за левым предсердием пациента возникло объемное новообразование.

По итогам нескольких консультаций медики пришли к заключению о необходимости удаления опухоли. В частности, мужчине рекомендовали провести операцию на сердце с традиционным доступом, то есть через распил грудины.

Тем не менее пациент хотел найти клинику, где опухоль смогли бы удалить менее травматичным способом. В результате он обратился в Клинику сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета, сотрудники которой обладают значительным опытом в области мини-инвазивных оперативных вмешательств на сердце.

Врачи успешно удалили новообразование, которое оказалось доброкачественным. К настоящему моменту пациент полностью здоров и теперь ему лишь предстоит проходить периодические обследования.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске прооперировали 17-летнюю девушку с новообразованием под мочкой уха. Опухоль находилась близко к лицевому нерву. Его повреждение могло привести к параличу лица.