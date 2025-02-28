Стало известно, сколько удается спасти детей с онкологией в РФ

Более 80% детей с онкологическими заболеваниями в России удается спасти. Об этом заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова.

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Как отметила замглавы Минздрава, успехи отечественных специалистов по детской онкологии признаны во всем мире.

«Мы имеем лидирующий показатель по ряду нозологий выживаемости детей - в пределах 98-99%, а общая выживаемость превышает 83%», — цитирует Котову РИА Новости.

По словам замминистра, в РФ растет число трансплантаций костного мозга у детей. За шесть лет оно увеличилось более чем на 20%.

Ранее глава НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что в России средний возраст пациентов с диагнозом «рак» составляет 65 лет, напоминает RT.