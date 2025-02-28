Ученые провели анализ заболеваемости ревматоидным артритов в России

Ученые Тульского государственного университета исследовали динамику заболеваемости ревматоидным артритом в России. Оказалось, что в Якутии заболеваемость ревматоидным артритом больше, чем в Москве в 11 раз. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

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Ревматоидный артрит (РА) — это хроническое аутоиммунное заболевание, характеризующееся прогрессирующим поражением суставов и внутренних органов. Несмотря на достигнутые успехи в области лечения, РА продолжает оставаться одной из основных причин инвалидности, приводящей к временной или постоянной утрате трудоспособности и сокращению продолжительности жизни.

Анализ первичной заболеваемости РА показал, что ежегодно регистрируется от 21 до 23 случаев на 100 000 населения. В Центральном федеральном округе наблюдается рост показателей первично зарегистрированных больных в двух областях — Липецкой (25,3) и Тверской (27). Наименьшие показатели зафиксированы в Москве (7,0), Воронежской (9,2) и Курской (9,8) областях.

Северо-Западный федеральный округ демонстрирует значительно более высокие показатели: Санкт-Петербург (27,6), Республика Коми (28,2), Архангельская область (30,5) и Республика Карелия (32,6). В Дальневосточном федеральном округе максимальные значения отмечены в Республике Саха (Якутия) — 79,4.

Различия в заболеваемости РА между регионами могут быть обусловлены множеством факторов, включая климатические условия, уровень экономического развития, укомплектованность медицинскими кадрами и оснащенность медицинских учреждений. Также важным аспектом является корректность шифрования диагнозов в соответствии с международной классификацией болезней (МКБ-10).