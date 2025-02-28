В России растет спрос на процедуру заморозки яйцеклеток

Россиянки стали чаще замораживать яйцеклетки, а мужчины - сперму. В некоторых клиниках говорят, что спрос на такие услуги по итогам 2024 года вырос чуть ли не вдвое. "РГ" - Неделя решила разобраться, с чем это связано.

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Самая типичная история: женщине уже за 35, "часики" тикают, а детей нет и личную жизнь тоже устроить не удается. Вот и идут на заморозку в надежде, что удастся родить позже, когда появится муж. Статистика говорит, что треть женщин, отважившихся на такую процедуру, возвращаются за своими яйцеклетками для беременности, еще столько же не приходят за ними, а остальные успешно беременеют сами. Обычно женщины платят за хранение ооцитов 6-18 тысяч рублей в год.

«Услуга витрификации генетического материала, проще говоря замораживания яйцеклеток, становится более востребованной. Не секрет, что во всех развитых странах, включая и нашу, наблюдается тренд, когда все чаще женщина откладывает рождение ребенка "на потом". На ее решение в том числе влияет и информация о возможности заморозить свои ооциты и хранить их какое-то время в криобанке, а затем, когда беременность будет запланирована, разморозить и использовать», — рассказала "РГ" - Неделе врач - акушер-гинеколог, руководитель отделения репродуктологии МОНИИ акушерства и гинекологии, член-корреспондент РАН Ксения Краснопольская.

Это не массовое явление, - подчеркивает эксперт. Конечно, абсолютное большинство женщин становятся мамами естественным путем. Но что делать тем, у кого пик карьеры приходится на молодые годы? Балерины, спортсменки раньше вынуждены были жертвовать материнством в пользу профессии. Теперь у них есть выбор. Еще трагичнее случаи, когда выясняется, что женщина больна и ей предстоит длительное лечение, например химиотерапия при онкозаболевании. Один из вариантов, который может рассмотреть женщина в такой ситуации, - заморозить яйцеклетки, а о беременности подумать после выздоровления.

«Я не могу сказать, что таких случаев огромное множество, точную статистику вряд ли можно привести, но мы стремимся помочь всем пациенткам, которые к нам обращаются. Витрификация ооцитов - лишь один из инструментов, которые есть в нашем распоряжении. Отмечу, женщины стали более информированы. Еще несколько лет назад случаи, когда к нам обращались с просьбой заморозить яйцеклетки, чтобы использовать их в будущем, - можно было сосчитать на пальцах. Сейчас, по примерным оценкам, это где-то около 3% наших пациенток», — отмечает Ксения Краснопольская.

Однако стоит развеять миф, что заморозив ооциты, можно "впрыгнуть в уходящий поезд" и стать мамой в любом возрасте. Да, теоретически женщина способна выносить ребенка и в 40, и в 50 лет (а иногда и старше). Но все же меньше всего рисков и для мамы, и для будущего малыша, если он зачат из "молодой" яйцеклетки.

«Хочу отметить, что, безусловно, проведение такой процедуры целесообразно далеко не всем. Наиболее перспективно замораживание генетического материала в оптимальном репродуктивном возрасте - когда женщине еще нет 30 лет, возможно, до 35 лет. Пациентке 40+ заморозить яйцеклетки, безусловно, можно, но результативность последующего их использования очень сомнительна», — подчеркивает доктор Краснопольская.

Между тем

Репродуктивные технологии, помогающие расширить возрастные границы возможности женщины стать мамой, развиваются и за рубежом. Знаменитая теннисистка, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова вложила средства в американскую компанию Cofertility, занимающуюся заморозкой яйцеклеток.

Спортсменка родила сына Теодора уже после завершения спортивной карьеры, когда ей было 35 лет. И теперь хочет участвовать в развитии медицинских технологий, связанных с рождением детей.