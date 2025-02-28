Названы способы избежать покупки некачественных лекарств

Не стоит покупать лекарства на рынках, в интернет-магазинах с сомнительной репутацией или у частных лиц, заявил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал способы избежать контрафакта при покупке лекарств.

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«При покупке лекарственных препаратов и БАДов следует помнить о двух самых главных вещах. Первое: перед тем как купить тот или иной препарат, всегда консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Они дадут рекомендации по выбору препарата, его дозировке и возможным взаимодействиям с другими лекарствами, — отметил Панов. — И второе: покупайте лекарства только в аптеках, имеющих лицензию на продажу. Это гарантирует, что лекарства прошли необходимую проверку и соответствуют стандартам качества. Избегайте покупки лекарств на рынках, в интернет-магазинах с сомнительной репутацией или у частных лиц».

Специалист рассказал, что все препараты, продающиеся в России, должны быть зарегистрированы в Министерстве здравоохранения РФ.

«Первое, на что нужно обратить внимание при покупке, — это упаковка лекарства. Она должна быть целой и неповрежденной. На упаковке обязательно должны присутствовать название препарата и производителя, активное вещество и его дозировка, серийный номер и штрих-код, срок годности и условия хранения. Серийный номер и штрих-код позволяют отследить происхождение препарата, а срок годности должен быть не истекшим и четко указан», — сообщил он.

Также, по словам Панова, на упаковке должна быть указана информация о том, при какой температуре нужно хранить препарат.

«Каждый препарат должен сопровождаться инструкцией по применению, утвержденной Министерством здравоохранения РФ. В инструкции должны быть указаны показания, противопоказания, побочные эффекты, способ применения и дозировка. Если вы приобретаете аналоги, убедитесь, что они также прошли регистрацию в Минздраве. Это гарантирует, что они будут действовать так же эффективно, — объяснил он. — Откройте упаковку и осмотрите сам препарат. Он должен соответствовать описанию в инструкции по применению. Обратите внимание на цвет, форму и маркировку таблеток или капсул. Если есть сомнения в качестве препарата, лучше не рисковать здоровьем и не употреблять его».

С 2020 года в России действует система маркировки лекарственных препаратов, которая включает нанесение специальных кодов на упаковку, отметил специалист.

«Такие коды можно проверить с помощью мобильного приложения "Честный ЗНАК". Голограммы и другие защитные элементы могут служить дополнительной гарантией подлинности препарата», — заключил он.

Ранее эксперты «Контур. Маркет» выяснили, что в первый месяц 2025 года в России на 21 процент год к году выросли продажи антидепрессантов. В денежном выражении продажи увеличились на 36 процентов. Кроме того, на девять процентов вырос спрос на микроэлементы. Что касается поливитаминов, то их продажи, напротив, упали на 27 процентов. На девять процентов упал интерес населения к витамину А и на 17 процентов к витамину Е.